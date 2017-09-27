Перед въездом в Киев активисты перекрыли две трассы

Обе трассы были перекрыты под столицей. Такие данные распространил dtp.kiev.ua. Согласно данным – сейчас в столице – ЧП. На КПП по дороге Киев-Одесса и Киев-Чоп. Примерно 50 мужчин заблокировали движение авто на трассе Киев-Одесса, а также на трассе Киев-Чоп.

Также скзаано, что активисты требуют отменить постановление Кабмина от седьмого июня 2017 г. "Стратегия улучшения управления в сфере использования земель с/х назначения". Выезды, а также въезды из Киева в данных направлениях на 100% перекрыты, потому уже образовалась большая пробка.

Как сообщал УРА-Информ, в июне львовяне в знак протеста перекрыли городскую улицу.