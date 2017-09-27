На Ровенщине зафиксирована вспышка АЧС

Такие данные распространили в главном управлении Госветеринарной и фитосанитарной службы указанного региона. Согласно поступившей информации – вирус АЧС уже был подтвержден в поселке Остров. В домохозяйстве у местного жителя погибли сразу трое свиней.

Ветеринары сейчас намерены решать вопрос о том, вводить ли в регионе карантин, ведь в селе насчитывается 280 свиней. Под угрозой оказались также свиньи из соседнего поселка Княгин, где содержат 370 животных. Известно, что с начала 2017 г. в Украине уничтожили 26,5 тысяч голов - из-за АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, вспышка АЧС замечена на Херсонщине.