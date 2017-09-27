На Львовщине откроют реабилитационный центр для силовиков АТО

Про это недавно рассказали в управлении по связям с общественностью ВСУ. Так, есть намерение открыть на Львовщине центр реабилитации – психологической и физической – силовиков АТО. Данное учреждение войдет в состав учебно-спортивной базы "Тисовец". Здесь намерены лечить силовиков, которые вернулись из зоны АТО.

В управлении также подчеркнули и то, что программа эта предполагает комплексный подход и в нее войдут как психологическая разгрузка, так и спортивные упражнения. К проекту, кроме военных специалистов, присоединятся также и гражданские психологи.

Как сообщал УРА-Информ, 90 процентов демобилизованных бойцов АТО нуждаются в реабилитации.