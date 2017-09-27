16:20 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экс-чиновник продавал в Интернете персональные данные украинцев

Бывший чиновник, житель Киевской области, продавал в Интернете персональные данные украинцев. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Экс-чиновник продавал в Интернете персональные данные украинцев

Правоохранители разоблачили 40-летнего жителя Киевской области.

Который за деньги сбывал в Интернет персональные данные украинцев,также полицейские провели обыски по месту его жительства и прописки.

Во время обысков изъяли компьютерное оборудование и сетевую технику, с помощью которой мужчина распространял данные.

"На его компьютере обнаружили около 250 различных баз данных, среди которых и базы данных пенсионного фонда, где он раньше работал техническим работником", - сообщили в киберполиции.

Полицейские сейчас устанавливают, каким образом и откуда мужчина получал доступ к этим базам данных.

Киберполиция также не исключает, что злоумышленник, имея соответствующее техническое образование, самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей или заражал их вредоносным программным обеспечением, чтобы получить необходимую информацию.

По данному делу открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"хакеры украли данные более 2 млн пользователей приложения для чистки операционных систем CCLeaner.


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