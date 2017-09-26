16:22 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Греции бастуют все СМИ

Греческая ассоциация журналистов объявила во вторник, 26 сентября, 24-часовую забастовку. Об этом сообщает The Associated Press.

В Греции бастуют все СМИ

Сегодня в Греции не транслируются новостные программы, сайты не обновляют ленты новостей, а газеты не выпустили свежие выпуски.

Союз журналистов Афин требует помощи от правительства и медиа-компаний сохранить фонд охраны здоровья работников масс-медиа на плаву и не закрывать его.

Отметим, СМИ Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, который привел к резкому падению доходов от рекламы и подписки. Забастовка должна завершиться в шесть часов в среду.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Федеральное бюро расследований начал проверку новостного портала Sputnik. Согласно информации ведомства, федеральное бюро допросило одного из сотрудников Эндрю Файнберґа, который предоставил архив своих переписок и тысячи других редакторов. 


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