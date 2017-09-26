Литовец пытался ввезти в Украину 75 кг гашиша

Польские пограничники задержали гражданина Литвы, который пытался ввезти в Украину партию наркотиков - 75 килограммов гашиша. Об этом говориться в сообщение Надбужанского отдела пограничной службы Республики Польша.
По словам пограничников, сорокапятилетней гражданин Литвы пытался провезти партию гашиша, стоимость которого оценивается в три млн злотых более 700 тыс. евро. Через пункт пропуска "Дорогуск".
Наркотики, спрятанные в автомобиле и упакованные в полиэтиленовые пакеты, помогла обнаружить служебная собака.
Сейчас злоумышленник задержан, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении большого количества наркотического вещества.
В данное время проводится расследование.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломников 25 пакетиков из каннабисом.