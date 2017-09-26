Литовец пытался ввезти в Украину 75 кг гашиша

По словам пограничников, сорокапятилетней гражданин Литвы пытался провезти партию гашиша, стоимость которого оценивается в три млн злотых более 700 тыс. евро. Через пункт пропуска "Дорогуск".

Наркотики, спрятанные в автомобиле и упакованные в полиэтиленовые пакеты, помогла обнаружить служебная собака.

Сейчас злоумышленник задержан, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении большого количества наркотического вещества.

В данное время проводится расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломников 25 пакетиков из каннабисом.