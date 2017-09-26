11:35 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновники одесского горсовет Одессы попались на взятке 300 тысяч гривен - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 26 сентября, разоблачили взяточников.

Чиновники одесского горсовет Одессы попались на взятке 300 тысяч гривен - ФОТО

Руководители подразделений департамента экологии Одесского городского совета попался на взятке в 300 тысяч гривен. Чиновники задержаны во время получения денег.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители задокументировали, как начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. При этом из "расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст.

Полиция задержала взяточников в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев денег. Против задержанных открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области правоохранители на взятке в 84 тысяч гривен задержали главу одного из сельсоветов Лиманского района.


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