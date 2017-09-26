Боевики в понедельник 13 раз нарушили перемирие

Российские наемные войска и подчиненным им боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Вместе с тем наша армия контролирует ситуацию.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки понедельник, 25 сентября, противник 13 раз открывал огонь по нашим позициям. К счастью, потер и ранений в наших войсках нет.

Вместе с тем после шести часов вечера боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях. Вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевки и Майорской. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты у Жованки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитниках Водяного и Талаковка. Около девяти часов вечера наемники выпустили пять мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Также вечером, в очередной раз цинично демонстрируя пренебрежение как к мирных договоренностей, так и гражданского населения региона, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, боевики открыли огонь Марьинке. В результате обстрелов повреждены семь домов мирных жителей. К счастью, никто из людей не пострадал.