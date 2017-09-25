13:50 25.09.2017 | Общество | Новости
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Во Франции начались протесты из-за проводимых Макроном реформ - ФОТО, ВИДЕО

Из-за реформы трудового законодательства во Франции начались акции протеста, в результате чего профсоюзы заблокировали дороги к хранилищам с топливом. Об этом передает Европейская правда.

Во Франции начались протесты из-за проводимых Макроном реформ - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, митингующие заблокировали дороги перед нефтеперерабатывающим заводом Total близ Марселя. Кроме того, блокировки проводятся также на дорогах близ Парижа и на севере Франции. Профсоюзы обещают блокировать дороги как можно дольше, надеясь, что это заставит президента страны Эммануэля Макрона пересмотреть свои планы по реформе.

Кстати, возле Ренна произошло столкновение с органами правопорядка, когда полицейские пытались разблокировать дорогу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации. Организаторы данного митинга под зданием парламента уже сообщили заявили про завершение своей акции. 


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