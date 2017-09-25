Во Франции начались протесты из-за проводимых Макроном реформ - ФОТО, ВИДЕО
Из-за реформы трудового законодательства во Франции начались акции протеста, в результате чего профсоюзы заблокировали дороги к хранилищам с топливом. Об этом передает Европейская правда.
Как отмечается, митингующие заблокировали дороги перед нефтеперерабатывающим заводом Total близ Марселя. Кроме того, блокировки проводятся также на дорогах близ Парижа и на севере Франции. Профсоюзы обещают блокировать дороги как можно дольше, надеясь, что это заставит президента страны Эммануэля Макрона пересмотреть свои планы по реформе.
Кстати, возле Ренна произошло столкновение с органами правопорядка, когда полицейские пытались разблокировать дорогу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации. Организаторы данного митинга под зданием парламента уже сообщили заявили про завершение своей акции.