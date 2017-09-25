17:20 25.09.2017 | Общество | Новости
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В Румынии произошло землетрясение

Сегодня утром в Румынии произошло землетрясение в 4,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает местное издание Romania TV.

В Румынии произошло землетрясение

Согласно информации издания, толчки зафиксировали около одиннадцати утра в сейсмически активной зоне Вранче.

"Землетрясение силой в 4,2 балла по шкале Рихтера произошло сегодня утром в уезде Бузэй в Румынии", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 143,6 км. Так, землетрясение произошло вблизи следующих городов: Ковасны (12 км), Тыргу Секуйск (21 км), Инторсура Бузэулуй (34 км), Слэника-Молдова (40 км), Нехою (45 км).

Отмечается, что за последние два года в Румынии произошло более 25 землетрясений с магнитудой более 4 баллов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ночь на четверг, 21 сентября, возле побережья индонезийского острова Яв зафиксировано землетрясение. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 5,7 баллов.


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