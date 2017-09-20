Ураган "Мария" приближается к Виргинским островам.

По состоянию на утро среды, 20 сентября, он движется к Пуэрто-Рико, сохраняя пятую категорию мощности. Как сообщает Национальный ураганный центр Соединенных Штатов Америки, сейчас ураган движется со скоростью 225 километров в час и уже приблизился к американским Виргинским островам, которых он достанется в среду, прогнозируют синоптики.

Вместе с тем, в центре предупреждают, что ураган пятой категории приближается к острову Сент-Круа и поэтому подготовка к угрожающим жизни волнам шторма и дождям, паводкам и разрушительным ветрам должна быть закончена как можно скорее.

В свою очередь жители острова Сент-Джон сообщили о сильных дождях и деревьях, падающих от мощного ветра. Сообщается также, что ураган "Мария" забрал жизни по крайней мере двух человек на французской территории Гваделупы, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Один человек погиб от падения дерева, другой погиб на побережье. Двое человек пропали, когда их лодка пропала во время шторма, сообщили местные власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган Мария пощадил Карибский остров Антигуа, когда он проходил неподалеку, и направился к Пуэрто-Рико.