В зоне АТО в воскресенье ранен один украинский военный

Вместе с тем наши войска полностью ее контролируют. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российские наемные войска 31 раз нарушили перемирие в на Донбассе. В результате чего один украинский военный получил ранения.

Вместе с тем, по данным штаба, уже традиционно горячо вечером и ночью было в районе Авдеевской промзоны. Тут из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские войска обстреливали наши опорные пункты. Кроме того, на Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Около девяти часов вечера боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковському. Из минометов калибра 82 миллиметра били возле Крымского и Причепиловки.

На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - два раза вблизи Водяного.

Напомним, с начала суток воскресенья, 17 сентября, в зоне антитеррористической операции на Донбассе обстрелы со стороны боевиков продолжались. По состоянию на шесть часов вечера противник 13 раз открывал огонь.