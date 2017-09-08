17:49 08.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2017 году в выборах участие примут 1,3 миллиона украинцев

В выборах в Украине участие принять смогут примерно 1,3 миллиона граждан.

В 2017 году в выборах участие примут 1,3 миллиона украинцев

Так, участие в выборах смогут принять примерно 4 процента всех избирателей страны. Такие данные распространили в пресс-службе ЦИК. Данное число избирателей – больше числа избирателей шести облцентров страны – вместе взятых. К примеру – Херсона, Тернополя, Черкасс, Хмельницкого, Чернигова, а также Черновцов.

Также в Центризбиркоме подчеркнули, что в течение прошлых полутора лет с 25-го октября 2015-го и по 30-е апреля 2017 г. в стране первые выборы на местах прошли в 415-ти территориальных общинах.

Как сообщал УРА-Информ, выборы президента России будут проведены в 2018 г.


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