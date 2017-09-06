Власти США эвакуируют пять тысяч военнослужащих из-за урагана "Ирма"

Сегодня будут вывезены в безопасное место около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды. Как сообщает CNN, ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирования ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В Атлантическом океане формируется ураган " Ирма". По состоянию на утро вторника, 5 сентября, он усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале.

По данным Национального центра Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов, скорость ветра внутри урагана уже достигает 130 миль в час или 209 километров в час. При этом синоптики предупреждают, что впоследствии ураган может затронуть остров Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуду, территорию Великобритании Ангилью, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу и Сен-Мартен.