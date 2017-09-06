В Минске завершилось заседание контактной группы

В среду, 6 сентября, говорили об освобождении заложников. Следующая встреча запланирована на 20 сентября.

Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, украинская сторона подтвердила свою позицию о требовании освободить 87 украинцев и готова к обмену на 309 человек, которых запрашивают боевиков.

По ее словам, украинскую сторону представляли также Медведчук, эксперты СБУ и Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников.

Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Вместо них мы готовы освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших, - написала она на своей странице в социальной сети.

Вместе с тем Геращенко подчеркнула важность того, что боевики больше не отрицают то, что они удерживают у себя 87 украинцев из списка, в котором значится 144 человека. По ее словам, сейчас украинская сторона ждет ответа на свои официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель России в контактной группе Борис Грызлов ранее заявлял, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должна согласовать поправки в закон об особом статусе этих территорий для введения миротворческой миссии ООН.