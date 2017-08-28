Количество обстрелов на Донбассе после возобновления перемирия значительно уменьшилось - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете наблюдателей специальной миссии ОБСЕ, опубликованном в воскресенье, 27 августа. Согласно сообщению, в Донецкой области было зафиксировано в частности 70 взрывов против примерно 140 накануне.

При этом в Луганской области СММ зафиксировала один взрыв и три выстрела против 70 взрывов накануне. В то же время в наблюдатели констатируют, что по прежнему ограничен доступ для наблюдателей миссии к участкам разведения сил и средств и к другим районам и нарушения отвода тяжелых вооружений от линии разграничения. При этом наблюдатели зафиксировали нарушение отвода тяжелых вооружений.

Так, о данным ОБСЕ, в Александрополе наблюдатели зафиксировали наличие самоходных гаубиц, размещенных с нарушением линий отведения, а также впервые - наличие 25 противотанковых мин примерно в 600 метрах на северо-запад от контрольного пункта въезда-выезда возле Марьинки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В воскресенье, 27 августа, боевики в зоне проведения антитеррористической операции существенно уменьшили количество обстрелов. Так с начала дня было зафиксировано 13 случаев открытия огня на Донбассе.