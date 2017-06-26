В Киеве неизвестные сожгли лимузин

В столице в районе Виноградаря горел белый лимузин.
По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания неизвестные что-то бросили под авто.
Данную информацию сообщает Киев Оперативный.
В сообщении говорится, что на проспекте Правды, 19, вспыхнул белый лимузин Chrysler. По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания, к автомобилю подошли двое неизвестных и что-то под него подложили.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Пакистане взорвался бензовоз, погибло более 150 человек.