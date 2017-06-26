В Киеве неизвестные сожгли лимузин

По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания неизвестные что-то бросили под авто.

Данную информацию сообщает Киев Оперативный.

В сообщении говорится, что на проспекте Правды, 19, вспыхнул белый лимузин Chrysler. По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания, к автомобилю подошли двое неизвестных и что-то под него подложили.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Пакистане взорвался бензовоз, погибло более 150 человек.