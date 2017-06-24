22:30 24.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Южно-Донбасский водопровод снова поврежден

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительную течь на Южно-Донбасском водопроводе.

Южно-Донбасский водопровод снова поврежден

Об этом говорится в сообщении СММ в микроблоге в Twitter.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила значительную течь на Южно-Донбасском водопроводе", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ ОБСЕ - способствовать и наблюдать за ситуацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донецкой фильтровальной станции было восстановлено электроснабжение. 


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