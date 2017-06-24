Южно-Донбасский водопровод снова поврежден

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительную течь на Южно-Донбасском водопроводе.
Об этом говорится в сообщении СММ в микроблоге в Twitter.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила значительную течь на Южно-Донбасском водопроводе", - говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ ОБСЕ - способствовать и наблюдать за ситуацией.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донецкой фильтровальной станции было восстановлено электроснабжение.