Южно-Донбасский водопровод снова поврежден

Об этом говорится в сообщении СММ в микроблоге в Twitter.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила значительную течь на Южно-Донбасском водопроводе", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ ОБСЕ - способствовать и наблюдать за ситуацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донецкой фильтровальной станции было восстановлено электроснабжение.