В Минске продолжается согласование списков заложников, - Олифер

В среду, 21 июня, во время очередного раунда переговоров гуманитарная подгруппе продолжила этот процесс. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучма Дарка Олифер.

По ее словам, украинская сторона ждет определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, - написала Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня в Минске согласовала начало очередного режима тишины. Он начинается с 24 июня и будет действовать на время уборки урожая.