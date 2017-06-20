Опасные медотходы нашли на свалке в Чернигове

Черниговской области злоумышленники выбросили коробки с медицинским мусором неизвестного происхождения.
Об этом сообщает ГУ НП в Черниговской области.
В сообщении говорится, что в 3-4 километрах от поселка Десна лежат двадцать картонных коробок, в которых находятся стеклянные и пластиковые бутылки, ампулы разного объема и картонные упаковки с таблетками.
Отмечается, что сейчас полиция охраняет место происшествия, принимаются меры для установления владельца мусора.
Кроме того, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит штраф в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (около 3 тыс. 400 грн - ред.).
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