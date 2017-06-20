18:15 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168193:nastia

Опасные медотходы нашли на свалке в Чернигове

Черниговской области злоумышленники выбросили коробки с медицинским мусором неизвестного происхождения.

Опасные медотходы нашли на свалке в Чернигове

Об этом сообщает ГУ НП в Черниговской области.

В сообщении говорится, что в 3-4 километрах от поселка Десна лежат двадцать картонных коробок, в которых находятся стеклянные и пластиковые бутылки, ампулы разного объема и картонные упаковки с таблетками.

Отмечается, что сейчас полиция охраняет место происшествия, принимаются меры для установления владельца мусора.

Кроме того, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит штраф в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (около 3 тыс. 400 грн - ред.).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине каждый день 180 человек умирает от рака.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив