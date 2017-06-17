16:24 17.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы посадили подростков в глубокий котлован

Подростков на востоке нашей страны посадили в котлован террористы.

На Донбассе террористы посадили подростков в глубокий котлован

Они просидели там некоторое время за то, что собирали на запрещенной территории гильзы. Таким образом, четверо детей просидели за свой проступок примерно сутки.  Сегодня такая информация поступила от представителей ГУ разведки Минобороны страны.

Согласно данным – согласно приказу главы подразделения подростков посадили в котлован – за то, что те собирали на запрещенной для гражданских территории гильзы.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе одному из подразделений боевиков не заплатили зарплату – за то, что один из них дезертировал. Это объяснили расходами на поимку беглеца.


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