Боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Вместе с тем украинские войска полностью контролируют ситуацию. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, только за прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по нашим позициям.

Почти три десятка раз наемники использовали запрещенные минского договоренностями образцы вооружения. В результате боевых действий прошедшие сутки двое украинских защитников погибли, еще 11 получили ранения.

Так на приморском направлении вновь зафиксировано больше всего случаев нарушения противником режима неиспользования оружия. Тут противник 28 открывал огонь. К вечеру боевики обстреляли наши позиции в районе Чермалык из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник вел огонь из 120-мм минометов. С гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополь, Водяного и Марьинки. Значительно активизировались НЗФ на этом направлении уже под вечер.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Неизменно горячей точкойна этом направлении остаются южное и восточное предместье Авдеевки. Там боевики вчера, особенно вечером, осуществляли плотные обстрелы позиций сил АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также из минометов различных калибров оккупанты били в районе Троицкого. Кроме того, противник применял 82-мм минометы вблизи Зайцева, Луганского и Невельского. Там же вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, время от времени - с вооружения БМП.

Луганский направление также остается под огнем противника. Тут было зафиксировано 22 случай открытия огня. Однако до заката солнца ситуация относительно стабилизировалась. В течение дня наиболее интенсивно плотно НЗФ вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новтошкивського. Во минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенка, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановка и Орехово. Используя вооружение меньшей мощности, пророссийские бандформирования прибегали к провокациям в районе станции Донец, Станицы Луганской и Новозвановка.

Напомним, вчера, после десяти часов вечера, была обстреляна общеобразовательная школа №1 в Красногоровске. Тут мина разорвалась прямо перед зданием учебного заведения.