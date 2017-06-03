В Красногоровке террористы обстреляли жилые дома

Речь – про обстрел именно жилого сектора данного населенного пункта. Так, боевики применяли для обстрела Красногоровки применив запрещенное вооружение. При этом одна мина также попала прямо во двор местной школы, которая находится в районе Солнечный.

Такие сведения распространили в штабе АТО. При обстреле никого из учеников и педагогов не было в помещении. Однако одна из мин разорвалась прямо во дворе жилого дома, и в итоге пострадала женщина. Сейчас на месте трудится группа наблюдателей.

Как сообщал УРА-Информ, боевики также устроили обстрел н.п. Авдеевка из танков.