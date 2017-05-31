В ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе

В Украине с начала конфликта на Донбассе погибли более двух тысяч человек. При этом с марта по 14 мая текущего года в зоне конфликта умерли 35 человек, еще 143 - пострадали.
Об этом сказано в отчете Организации Объединенных Наций.
Как отмечается, за все время конфликта ранения получили около 9 тысяч человек.
В документе отмечается, что причиной большинства жертв стали обстрелы, подрывы на минах и взрывоопасных остатках войны.
Кроме того упоминается о значительные повреждения жилых домов и жизненно важной инфраструктуры, в частности объектов электро- и водоснабжения, больниц и школ.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в G7 обсудили пути решения конфликта на Донбасее. Лидеры Большой семерки также поддерживают усилия "нормандской группы" и одобряют многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса.