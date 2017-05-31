11:58 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе

В Украине с начала конфликта на Донбассе погибли более двух тысяч человек. При этом с марта по 14 мая текущего года в зоне конфликта умерли 35 человек, еще 143 - пострадали. 

В ООН назвали реальное число жертв конфликта на Донбассе

Об этом сказано в отчете Организации Объединенных Наций.

Как отмечается, за все время конфликта ранения получили около 9 тысяч человек.

В документе отмечается, что причиной большинства жертв стали обстрелы, подрывы на минах и взрывоопасных остатках войны.

Кроме того упоминается о значительные повреждения жилых домов и жизненно важной инфраструктуры, в частности объектов электро- и водоснабжения, больниц и школ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в G7 обсудили пути решения конфликта на Донбасее. Лидеры Большой семерки также поддерживают усилия "нормандской группы" и одобряют многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса.

 


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