Оголтелый пиар от НАБУ

И это выглядит довольно цинично, учитывая то, что занимаясь собственным показательным пиаром, НАБУ с методами не церемонится. Например, не брезгует откровенным давлением на суды, необоснованными уголовными производствами и показательными обысками. Правда, в результате всегда полный провал, зато какой красивый процесс!

По странному стечению обстоятельств, НАБУ «кошмарит» исключительно те суды, которые дерзнули рассматривать дела против самого НАБУ.

И сегодняшний обыск в Окружном административном суде города Киева, является явным подтверждением заинтересованности и предвзятости «антикоррупционеров».

Ведь именно в этом суде рассматриваются дела, в которых оспаривается назначение уже известного обществу заместителя НАБУ Гизы Углава, учитывая его двойное гражданство, одно из которых — российское, страны — агрессора! И это установленный факт, который даже опровергать никто не собирается. В НАБУ по этому поводу есть принципиальная позиция: не комментировать это для СМИ. А это — не двойные стандарты. Это преступление.Другой спор касается Совета общественного контроля при НАБУ, одним из членов которого является некий Роман Маселко. Он же - член Общественного совета доброчестности при ВККСУ. Этот незаменимый человек выполняет для НАБУ специфические функции.

Наши источники утверждают, что именно через него НАБУ незаконно «сливает» материалы досудебных расследований. Не всех, конечно, а только тех, которые выгодно «засветить». Это стало основанием для обвинений в адрес НАБУ от антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦКОГО в злоупотреблении Бюро пиаром. И нарекания Холодницького имели железные основания.

И как бы НАБУ не обвиняло СБУ и ГПУ в непрофессионализме, Бюро также не гнушается их методами работы. Силовики и антикоррупционеры делят сферы влияния, дублирующиеся полномочия и демонстрируют обществу, кто из них антикоррупционнее.

Все помнят обыски, инициированные СБУ и прокуратурой города Киева, которые проходили в Окружном административном суде Киева несколько лет назад, где санкцию на обыск дал районный суд города Черновцы. Сегодня же видим решение от Галицкого районного суда города Львова. Проверенные схемы в действии!

Примечательно, что уголовное производство, в рамках досудебного расследования, по которому было получено разрешение на обыск, было начато в декабре 2016 года. Все это время судей пытались уговорить, запугать, шантажировать, организовали травлю в СМИ. А это идет на ура, ведь из судей сейчас сделали мальчиков для битья, поэтому в любой негатив о судьях, даже в откровенную и явную ложь, люди охотно верят.

Договориться у набушников не получилось. К слову, тактика и стратегия им вообще удается слабо. То ли дело проверенные «маски-шоу»! Именно старые проверенные методы давления были применены сегодня: в Окружной административный суд ворвались люди, по маркировкам на одежде напоминающие сотрудников НАБУ. Документов не предъявили, сразу перешли к делу.

Почему именно сегодня? Все просто. Ведь именно сейчас заканчивается конкурс на должности судей Верховного Суда. А в этом конкурсе принимает участие председатель упомянутого суда Павел Вовк. И принимает очень успешно, показывая хорошие результаты знаний и, соответственно, высокие баллы. Для выбивания из конкурса некоторых кандидатов, которые кажутся кому-то одиозными, существует специальная структура — совет (прости Господи) доброчестноости. У них не получилось. Ничего. НАБУ спешит на помощь!