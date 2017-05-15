Печерский суд арестовал коллекцию оружия Арбузова

Об этом сказано в Едином государственном реестре судебных решений. В документ также указано, что это необходимо для предотвращения возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения.

В связи с чем, следователь и прокурор должны принять необходимые меры, выявить и разыскать имущество, на которое также может быть наложен арест в уголовном деле, сказано в постановлении суда.

Напомним, на имя Арбузова зарегистрированы пистолет, марка Walther,

винтовка, марка Cifsan,

пистолет под резиновую пулю, марка ПМР М,

карабин, марка Сайгамзехр01,

ружье охотничье, марка Fabarm,

пистолет, марка Sigsauerp226,

арбалет, марка Quad400,

пистолет газовый, марка RG88,

ружье охотничье, марка Fabarm,

карабин, марка Krieghoffoptima,

пистолет под резиновую пулю, марка ФОРТ1705 и пистолет, марка Парабеллумп08.

Как сообщал УРА-Информ, Сергей Арбузов находился на должности с 23 декабря 2010 - 24 декабря 2012 во времена президентства Виктора Януковича. В 2016 году Высший спецсуд отказал Арбузову в защите чести и достоинства по делу о хищении госсредств.