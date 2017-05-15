16:59 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 230 человек получили отравление в Запорожье

ГУ “Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины” сообщает, что в течение прошлой недели с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями в Запорожской области в больницу обратились 237 человек.

Более 230 человек получили отравление в Запорожье

В сообщении говорится, что 92% из них были обнаружены кишечные инфекции (ОКИ).

Сообщается, что среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию — 25,8%; мясную продукцию — 26,3%; рыбную продукцию — 8,4%.

В 65,8% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харьковской области четверо детей получили отравление.


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