Более 230 человек получили отравление в Запорожье

В сообщении говорится, что 92% из них были обнаружены кишечные инфекции (ОКИ).

Сообщается, что среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию — 25,8%; мясную продукцию — 26,3%; рыбную продукцию — 8,4%.

В 65,8% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харьковской области четверо детей получили отравление.