Открытие Евровидения 2017 в Киеве прошло без нарушений, - ФОТО

Об этом сообщила Нацполиция Украины в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, официальная церемония открытия в Киеве состоялась под присмотром правоохранителей.

"Безопасность - прежде всего! Мероприятия по случаю открытия #esc2017 прошли без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о возобновлении движения транспорта в центральной части столицы.

Ранее пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что по случаю проведения этого мероприятия будут использовать современный вертолет, оборудованный специальной видеоаппаратурой, которая имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в спецорганы.

Кстати, 62-й песенный конкурс Евровидение стартует девятого мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первое шоу известного конкурса "Евровидение-2017" должно быть проведено уже восьмого мая.