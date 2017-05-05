В акватории Черного моря российское судно пыталось захватить украинский катер

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что Черном море, в районе Скадовска, во время штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера.
В сообщении говорится, что корабли РФ, которые базируются на Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и леч в дрейф".
Отмечено, что команда украинского судна действовала профессионально. Моряки отказались выполнять противоправные требования, указав на то, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.
Экипаж спасательного катера будет награжден за профессионализм.
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