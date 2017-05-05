В акватории Черного моря российское судно пыталось захватить украинский катер

В сообщении говорится, что корабли РФ, которые базируются на Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и леч в дрейф".

Отмечено, что команда украинского судна действовала профессионально. Моряки отказались выполнять противоправные требования, указав на то, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.

Экипаж спасательного катера будет награжден за профессионализм.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Евросоюз теряет силу в решении мировых конфликтов.