В Украине - заморозки, дожди, мокрым снегом и холодный воздух

Он принесет в страну холодную погоду и обильные осадки. Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки.

На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 7-12 метров на секунду. Вместе с тем порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха опустится до 3-9 градусов.

В Киеве сегодня синоптики осадков не обещают. Температура ночью опустится до 0-2 градусов мороза. Местами заморозки на почве будет до 5 градусов мороза.. Днем потеплеет до 8-10 градусов.

На западе страны в среду днем местами небольшой дождь, на Закарпатье дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 0-5 градусов мороза. Днем будет от 5-12 градусов тепла.

На севере без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0-5 градусов мороза. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

В центре дождь с мокрым снегом, в Днепропетровской области сильный мокрый снег. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. На поверхности, а местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов. Днем потеплеет до 3-12 градусов.

В восточных областях дождь с мокрым снегом, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 1-6 теплых градусов. На почве возможны заморозки до 5 градусов. Днем столбики термометров покажут 4-9 градусов.

На юге Украины днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. На почве, а местами ив воздухе заморозки до 5 градусов. Днем в Одесской и Николаевской областях будет 7-12 градусов тепла. В Херсонской и Запорожской областях потеплеет до 3-9 градусов.

В Крыму днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 теплых градусов. Днем потеплеет до 5-10 градусов.