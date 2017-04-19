Россия нарушает тысячи обещаний – Порошенко

Президент выразил свое возмущение по поводу нарушения Путиным своих обещаний. Порошенко публично заявил, что Россией нарушены обещания по поводу отвода войск и вооружения с украинской границы, прекращения огня, возврата заложников.

Президент Украины также сообщил, что в настоящее время военная и политическая агрессия России только возрастает.

Ранее УРА-Информ сообщал, что по словам Порошенко Россия отрицает мировой порядок и пытается построить свою реальность.