Во Львове из-за похолодания вновь включают отопление

По состоянию на вторник, 18 апреля, тепло уже подано в 1 624 дома. Как сказано в сообщении Львовской городской рады, такое решение принято с вязи с обещанным синоптиками похолоданием в ближайшие дни.

Напомним 31 марта в связи с ростом температуры и с целью экономии энергоносителей Львов приостановил отопительный сезон.

Как сообщали УРА-Информ, компания "Киевэнерго" намерена приостановить горячее водоснабжение в пяти районах столицы с 18 апреля из-за проведения гидравлических испытаний.

При этом синоптики в ближайшие два дня обещают ухудшение погодных условий в Киевской области. По их данным до 22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в области будет холодная погода. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ночью возможны заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов.