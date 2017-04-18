Террористы все чаще пишут рапорты на увольнение – разведка

Так, увольняться террористы решают по причине неподобающего поведения российских офицеров. Так, на оккупированных Луганской области, а также Донецкой сейчас растет среди боевиков число фактов внесения рапорта на увольнение. Эти сведения передает сегодня – 18-го апреля - ГУ разведки украинского Минобороны в Facebook.

Известно о том, что моральное состояние представителей оккупационных войск – низкое. В отдельной бригаде Кальмиусского и среди морпехов фиксируют сейчас рост количества случаев внесения рапортов об увольнении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее разведка Минобороны фиксировала случаи воровства топлива боевиками.