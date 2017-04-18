12:51 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Одессы задержала следователя одного из райотделов

В Одессе во вторник, 18 апреля, полиция задержала следователя одного из районных отделов полиции.

Полиция Одессы задержала следователя одного из райотделов

Правоохранитель попался на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-службы Службы безопасности Украины, их сотрудники совместно с представителями военной прокуратурой задержали следователя, который требовал 500 долларов с местного жителя.

За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за кражу. Взяточник был задержан в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

По данному факту открыто уголовное дело и сейчас проводится досудебное следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве начальника одного из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы Киева.


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