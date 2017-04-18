Полиция Одессы задержала следователя одного из райотделов

Правоохранитель попался на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-службы Службы безопасности Украины, их сотрудники совместно с представителями военной прокуратурой задержали следователя, который требовал 500 долларов с местного жителя.

За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за кражу. Взяточник был задержан в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

По данному факту открыто уголовное дело и сейчас проводится досудебное следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве начальника одного из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы Киева.