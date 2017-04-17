В Швейцарии собралось 662 Чарли Чаплина на день рождения комика - ФОТО

Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается, участники флешмоба собрались возле дома Чаплина, в котором год назад был открыт музей. Все они оделись в черный смокинг, ботинки, шляпу-котелок и прихватили трость, не забыв наклеить усы. Это самый известный образ актера – амплуа бродяги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кировоградские активисты устроили флешмоб, в рамках которого хотели привлечь внимание к проблеме насилия и коррупции со стороны правоохранителей.