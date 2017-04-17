15:36 17.04.2017 | Общество | Новости
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В Швейцарии собралось 662 Чарли Чаплина на день рождения комика - ФОТО

В городе Веве на западе Швейцарии около 600 поклонников творчества Чарли Чаплина отпраздновали день рождения комика. Так, чтобы ощутить полную атмосферу праздника фанаты перевоплотившись в образ "бродяги".

В Швейцарии собралось 662 Чарли Чаплина на день рождения комика - ФОТО

Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается, участники флешмоба собрались возле дома Чаплина, в котором год назад был открыт музей. Все они оделись в черный смокинг, ботинки, шляпу-котелок и прихватили трость, не забыв наклеить усы. Это самый известный образ актера – амплуа бродяги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кировоградские активисты устроили  флешмоб, в рамках  которого хотели привлечь внимание к проблеме насилия и коррупции со стороны правоохранителей.


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