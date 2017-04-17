В понедельник в Украине похолодает

При этом в Карпатах возложение снег. Ветер северный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха в среднем составит 8-10 градусов

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 теплых градуса, днем потеплеет до 8-10 градусов.

На западе Украины без осадков. Ночью возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит 6-12 теплых градусов.

На севере страны в понедельник утром и днем возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

В центре Украины днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет от 6 до 13 градусов со знаком плюс.

На востоке страны в понедельник дождь. Ночная температура воздуха составит 4-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-16 градусов.

На юге Украины синоптики обещают дождь. В Одесской и Николаевской областях местами сильные осадки. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Днес врздух прогреется до 9-15 градусов.