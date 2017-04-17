В понедельник боевики 15 раз открывали огонь

В результате таких действия травму получит один украинский военный. Как сообщает на своей странице Facebook пресс-центр штаба антитеррористической операции, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на приморском направлении.

Тут противник был из минометов 120-мм калибра и вооружения БМП по поселку Новогригорьевка. Из гранатометов различных систем боевики обстреливали позиции в Широкино, Водяном, Талаковке и Павлополе, по опорным пунктам в районе Чермалыка - из минометов калибра 82-мм, а вблизи Марьинки и Водяного применили пулеметы крупного калибра.

Вблизи Талаковки и Водяного активизировались снайперы.

На донецком направлении по позициям украинских военных в районе Авдеевки боевики применили 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм били по защитникам Катериновки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 16 апреля, боевики, несмотря на все заверение и принятые в Миске соглашения, пять раз открывали огонь.