14:25 17.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров

Активисты просят главу государства Петра Порошенко отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте электронных петиций президента.

Порошенко предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров

Таким образом, государству предлагается сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Как отмечается в петиции больше всего это касается поездок в троллейбусах.

"Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.

Отметим, что данная петиция зарегистрирована 13 апреля этого года. При этом она уже набрала 16 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бесплатный проезд в киевском метрополитене для льготников вновь будет только по карточкам киевлянина. Также киевский метрополитен обещает до конца года изъять из обращения жетоны.


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