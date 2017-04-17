Порошенко предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров

Таким образом, государству предлагается сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Как отмечается в петиции больше всего это касается поездок в троллейбусах.

"Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.

Отметим, что данная петиция зарегистрирована 13 апреля этого года. При этом она уже набрала 16 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бесплатный проезд в киевском метрополитене для льготников вновь будет только по карточкам киевлянина. Также киевский метрополитен обещает до конца года изъять из обращения жетоны.