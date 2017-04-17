Пасхальный обливной понедельник: как празднуют украинцы

Кроме того, обливать кого-то или самого себя водой на Пасхальной неделе - это древний обычай, связанный с весенним очищением водой. По древним поверьям, в этот день облитая водой на праздник девушка точно выйдет замуж за любимого парня.

В свою очередь вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

В настоящее время самые яркие мероприятия в обливной понедельник проходят в крупных городах Украины. Так, во Львове уже традиционно устраивают специальный водяной городок на Площади Рынок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Львов на второй день празднования Пасхи хотят провести водные бои. Таким образом – всех жителей, а также туристов Львова пригласили присоединиться к "Поливальному понедельнику".