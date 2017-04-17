На трассе Одесса-Киев временно ограничено движение, машины едут со скоростью в семь километров

На трассе Киев-Одесса в понедельник, 17 апреля, временно ограничено движение.
Тут, по состоянию на пять часов вечера, возле города Васильков, образовались значительные пробки. Как сообщают очевидцы, движение затруднено вблизи населенного пункта Калиновка и населенного пункта Глеваха.
Транспорт в обе стороны движется со скоростью не более семи километров час. По информации очевидцев движение затруднено из-за проведения ремонтных работ.
Кроме того, вблизи населенного пункта Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на железнодорожной станции "Львов" произошло столкновени грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.