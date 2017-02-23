В облсовете Житомира идут обыски

В Житомирском облсовете сотрудники СБУ на данный момент проводят обыски. Об этом в рамках сессии сообщил глава облсовета Владимир Ширма – сообщили местные СМИ.

В помещении областного совета продолжаются обыски - согласно поручению следователя. Речь - о досудебном расследовании в производстве, о котором речь шла на совместном брифинге глав СБУ и прокуратуры. Уголовное производство сейчас расследует Генеральная прокуратура - отметили в пресс-центре СБУ области.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. СБУ проводила обыск в бизнес-центре Гулливер, заблокировав вход в здание.