15:44 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В облсовете Житомира идут обыски

Обыски ведутся в облсовете Житомира в рамках досудебного расследования в производстве.

В облсовете Житомира идут обыски

В Житомирском облсовете сотрудники СБУ на данный момент проводят обыски. Об этом в рамках сессии сообщил глава облсовета Владимир Ширма – сообщили местные СМИ.

В помещении областного совета продолжаются обыски - согласно поручению следователя. Речь - о досудебном расследовании в производстве, о котором речь шла на совместном брифинге глав СБУ и прокуратуры. Уголовное производство сейчас расследует Генеральная прокуратура - отметили в пресс-центре СБУ области.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. СБУ проводила обыск в бизнес-центре Гулливер, заблокировав вход в здание.

 


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