В Луганской области нашли тайник с десятками ракет - ФОТО

В нем хранились неуправляемые авиационные ракеты типа С-8КО. Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был найден в одном из гаражей.

Там было найдено 80 таких ракет. При этом, боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, превышающей тротил по разрушительной способностью в шесть раз, – пояснили в СБУ.

В ведомстве также отметили, что в районе Авдеевки полиция изъяли огнемет Шмель, оставленный боевиками после боевого столкновения с силами АТО.

Такие огнеметы находятся на вооружении у российской армии, что еще раз доказывает присутствие Вооруженных сил РФ на территории Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО нашла тайник с 75 ящиками тротила, по 25 килограммов каждом.

Из другого тайника сотрудники спецслужбы изъяли 83 снаряда различного калибра, три гранаты, минометную мину калибра 120 мм, противотанковую мину и более тысячи патронов.