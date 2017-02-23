На Полтавщине из-за вспышки АЧС ввели карантин

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции области. Отмечается, что смерть зараженных АЧС животных была зафиксирована 16-го и 17-го февраля. По этой причине в городе и районе проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Кроме того - решено квалифицировать эти действия как ЧП местного уровня. Определены также трехкилометровая зона защиты, а также двадцатикилометровая зона надзора - на следующие 40 суток.

Как сообщал УРА-Информ, случаи АЧС были зарегистрированы в пяти регионах Украины. Об этом сообщала Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания.