В Украине в 2016 году проведено свыше 500 военных учений, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в рамках выступления на оперативных сборах руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил, что в стране в 2016 году было проведено свыше 500 военных учений.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
По его словам, к обучению активно привлечены инструкторы из армий иностранных партнеров.
Также Порошенко добавил, что иностранные инструкторы перенимают у Украины опыт "общения" с РФ.
"Иногда они не столько учат, сколько уже тренируются у нас. Кто еще, кроме нас, имеет такой опыт "общения" с россиянами", - подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется.