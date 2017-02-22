В Украине в 2016 году проведено свыше 500 военных учений, - Порошенко

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

По его словам, к обучению активно привлечены инструкторы из армий иностранных партнеров.

Также Порошенко добавил, что иностранные инструкторы перенимают у Украины опыт "общения" с РФ.

"Иногда они не столько учат, сколько уже тренируются у нас. Кто еще, кроме нас, имеет такой опыт "общения" с россиянами", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется.