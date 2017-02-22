Обстрелы в зоне АТО продолжаются

За прошедшие сутки противник 59 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате таких действий ранение получил один военный.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, на Мариупольском направлении противник вчера из минометов обстреливал Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по Гнутово, Талаковку, Водяное и Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении противник также неоднократно стрелял из минометов по Авдеевке, Луганскому и Опытному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцевому и Каменке. При этом под Каменкой вчера весь день "работал" снайпер, а по Авдеевке также стреляли из танка.

На Луганском направлении с 82-мм минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку. С гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Станицы Луганской.

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер подчеркнул, что на сегодняшний день соглашение о прекращении огня на Донбассе выглядит "не очень хорошо". Подтверждение согласованного отвода тяжелой артиллерии пока нет, скорее всего его придется подождать до среды.