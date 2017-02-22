На статуе Свободы повесили баннер с приветствием для беженцев

Об этом сообщает NBC News.

Так, баннер провисел на статуе около часа, поскольку правоохранители быстро его сняли. Поскольку согласно законодательству США, вешать плакаты на национальные памятники запрещено.

Отметим, что ответственность за инцидент взял на себя администратор аккаунта Alt Statue of Liberty в соцсетях.

"Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей", — отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США сделала требования к мигрантам еще суровее, целью которых является "повысить планку первоначального отбора", для тех, кто ищет убежища в данном государстве.