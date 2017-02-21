В Украине теплеет, на Закарпатье сильные осадки

Вместе с тем в западных, северных и центральных областях сегодня пройдет умеренный мокрый снег с дождем, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки.

На остальной территории также возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Утром восточной части кое-где туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 метров за секунду, порывы места местами могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура днем будет удерживаться в пределах 5 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем будет 1-3 теплых градуса.

На западе Украины мокрый снег и дождь, в Закарпатье сильные осадки, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 1-7 градусов.

На севере страны во вторник днем дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов со знаком плюс до 4 градусов со знаком минус. Днем будет от минус 1 градуса до плюс 5 градусов.

В центре Украины днем дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ночь. Столбики термометров покажут от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем буде от 0 до 5 градусов выше нуля.

На востоке Украины местами небольшие осадки, утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем буде от 0 до 6 градусов выше нуля.

На юге Украины днем местами небольшой дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет от 0 до 8 градусов тепла.

В Крыму сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 2-7 градусов со знаком плюс.