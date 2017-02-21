Серебряное колье - украшение для самых утонченных

Мода на серебро вдохнула в колье и ожерелья новую жизнь. Разнообразие дизайна и материалов для декора поражает воображение.

Ювелиры используют стерлинговое, родированное, черненное серебро, драгоценные камни, жемчуг, позолоту. Благодаря их безудержной фантазии колье стало незаменимым аксессуаром модниц разных возрастов.

Колье придает образу изящества

Правильно подобранный аксессуар способен визуально скорректировать форму бюста, шеи, лица, сделать фигуру пропорциональной. Поэтому при выборе колье следует учитывать телосложение и, несомненно, возраст.

Для молодых стройных девушек подойдет тонкая короткая цепочка с одним центральным элементом, изящным и оригинальным.

Женщинам постарше адресованы украшения с длинной цепочкой и одним или несколькими крупными элементами. Удлиненные модели - лучший вариант для девушек с пышными формами. Оригинальные украшения из серебра предлагает сеть 925 Silver Jewellery. Купить серебряное колье в Киеве можно в фирменном магазине или заказать на сайте.

Колье отлично сочетается с другими украшениями

Поскольку колье является центральным аксессуаром в образе, сочетать его лучше с изделиями из серебра: серьгами-протяжками, перстнем, браслетом. Украшения должны быть похожими, а в идеале - идентичными по дизайну. Массивное серебряное колье нужно дополнять другими украшениями более осторожно. Главное - не перегрузить образ.

Учитывая доступную цену серебряных украшений, эта покупка не пробьет брешь в бюджете. Особенно если заказать их, воспользовавшись каталогом , где скидки достигают 30 %.

Колье на каждый день и для торжественных случаев

Лаконичные серебряные украшения прекрасно смотрятся с деловым костюмом или повседневной одеждой. Для вечерних мероприятий ― вечеринки, романтического свидания, похода в театр, ресторан ― нужно более яркое украшение. Произвести впечатление помогут аксессуары, инкрустированные натуральными кристаллами, жемчугом, украшенные позолотой, эмалью.

Важный момент ― сочетание оттенков в образе. Нейтральный цвет серебра прекрасно гармонирует с приглушенными и яркими, темными и светлыми оттенками. Но если в колье присутствуют самоцветы или эмаль, нужно выдержать образ в одной цветовой гамме.

Важно учитывать фасон и крой наряда. К открытому платью или топу подойдет колье с короткой цепочкой. Закрытую одежду ― свитер под горло, тунику или водолазку ― лучше дополнит аксессуар с длинной цепочкой. Украшение средней длины удачно смотрится с круглым воротом или воротником-лодочкой.