Осторожно, Египет! Истории туристов, которые навсегда запомнят свой отпуск

Многие не задумываются, что их там ждут не только яркое солнце и теплое море, но и неприятные сюрпризы. Истории украинских туристов, которые произошли в 2016 году, показывают, как «на ровном месте» может произойти несчастный случай.

Накануне новогодних праздников девушка на отдыхе в Хургаде получила серьезную травму. Инцидент произошел на территории отеля, а не во время погружения в Красное море или поездки на квадроцикле по пустыне. Девушка зацепилась ногой за камень и упала — ей срочно потребовалась медицинская помощь.

Хирург-ортопед, к которому доставили пострадавшую, выяснил, что у нее произошел перелом ноги и вывих колена. Операция, сделанная девушке в госпитале, стала только первым этапом лечения. Когда пациентка отдыхала в отеле, представители ассистирующей компании — партнера страховой компании VUSO контролировали ее состояние и лечение. Затем обеспечили комфортные условия во время ее возвращения домой. Расходы на лечение за границей на сумму 4,8 тыс. долл. оплатила страховая компания, в которой застраховалась девушка.

Случай, который произошел со второй туристкой, напоминает первую историю и тоже показывает, как туристическое страхование выручает отдыхающих. В декабре 2016 года девушка на территории отеля поскользнулась и упала на бордюр. Туристка обратилась за помощью в медицинский ассистанс, указанный в страховом полисе. В госпитале врачи провели осмотр пострадавшей, сделали УЗИ и «рентген», установили диагноз — ушиб мягких тканей и резаная рана. Затем они обработали раны и наложили на них швы. Счет за лечение на 2,6 тыс. евро полностью оплатила страховая компания VUSO. Туристка вернулась домой своим рейсом без происшествий.

Как видим, опасность подстерегает не только любителей экстрима и баров. Истории двух туристок показывают, что любой человек — даже ведя себя культурно и спокойно — может попасть в неприятную ситуацию. Поэтому медицинское страхование стало обязательным для людей, выезжающих отдохнуть за границей.

Планируя отпуск и подбирая тур в Египет, выберите медицинский полис от надежной страховой компании. По итогам 2016 года компания VUSO (www.vuso.ua) вошла в тройку лидеров по страхованию украинских туристов. Важно, что она сотрудничает с лучшими ассистирующими компаниями в Египте. Если с туристом что-то случается, они берут на себя заботы об организации лечения. Когда знаешь, что получишь помощь в сложной ситуации, — отдыхать спокойнее и приятнее.