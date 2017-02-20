16:53 20.02.2017 | Общество | Новости
100160596:Rakova

В КНДР отрицают смерть брата Ким Чен Ына

В Северной Корее утверждают, что отравлен был не сводный брат Ким Чен Ына. Речь идет якобы о другом человеке.

В КНДР отрицают смерть брата Ким Чен Ына

Такие сведения передает Independent.

"Прошло семь дней с момента инцидента, но нет никаких четких доказательств о причинах смерти и в данный момент мы не можем доверять следствию малазийской полиции. Посольство уже установило его личность как гражданина КНДР Кима Чхоля, как указано в его паспорте ", – объяснил посол КНДР Кан Чхоль.

Напомним, что ранее посол заявлял, что Малайзия «пытается утаить некую информацию», а вскрытие трупа проводилось в одностороннем порядке и без учета нашего присутствия.

В понедельник же, в МИД Малайзии рассказали, что их посол отозван из Пхеньяна "для консультаций" и вызван посол Кана на встречу для "поисков объяснения относительно обвинений, которые он сделал против правительства Малайзии."

Как сообщал "УРА-Информ", новость об убийстве сводного брата лидера КНДР появилась 14 февраля. Говорилось о том, что его отравили.


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