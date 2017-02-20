В КНДР отрицают смерть брата Ким Чен Ына

Такие сведения передает Independent.

"Прошло семь дней с момента инцидента, но нет никаких четких доказательств о причинах смерти и в данный момент мы не можем доверять следствию малазийской полиции. Посольство уже установило его личность как гражданина КНДР Кима Чхоля, как указано в его паспорте ", – объяснил посол КНДР Кан Чхоль.

Напомним, что ранее посол заявлял, что Малайзия «пытается утаить некую информацию», а вскрытие трупа проводилось в одностороннем порядке и без учета нашего присутствия.

В понедельник же, в МИД Малайзии рассказали, что их посол отозван из Пхеньяна "для консультаций" и вызван посол Кана на встречу для "поисков объяснения относительно обвинений, которые он сделал против правительства Малайзии."

Как сообщал "УРА-Информ", новость об убийстве сводного брата лидера КНДР появилась 14 февраля. Говорилось о том, что его отравили.